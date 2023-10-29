Aydın'da Kiracı ve Ev Sahibi Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti! 1 Yaralı Var

Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar büyüyor. Aydın'da kiracısı ile tartışan ev sahibi kiracısını yaraladıktan sonra yakalandı.

Aydın'da Kiracı ve Ev Sahibi Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti! 1 Yaralı Var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında kira bedeli nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Kiracısını sokak ortasında bıçakladıktan sonra kaçan ev sahibi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'da Kiracı ve Ev Sahibi Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti! 1 Yaralı Var - Resim : 1

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kiracı Engin M. ile ev sahibi Adem A. arasında kira bedeli nedeniyle tartışma yaşandı. Bu sırada Adem A., cebinden çıkardığı bıçakla, kiracısı Engin M.'yi kalçasından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Engin M. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Adem A. olay yerinden kaçtı. Polis, kısa süre sonra ev sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kiracı ev sahibi
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