"Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor: 5 gün boyunca etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde, diğer kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.