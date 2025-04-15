"Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor: 5 gün boyunca etkili olacak!
Meteoroloji 15 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Beş günlük yeni tahminlere göre yurt genelinde sağanak yağış, kar ve buzlanma etkili olacak. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde, diğer kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava Sıcaklığı:
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artışını sürdürmesi bekleniyor.
Rüzgar:
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'da bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Erzurum, Bayburt ve Hakkari il geneli ile Erzincan’ın doğusu, Kars'ın batısı, Van ve Bitlis'in güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı (10-20 cm, yer yer 20 cm üzeri) bekleniyor. Buzlanma, don, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:
Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.
Zirai Don Uyarısı:
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçe bazında hazırladığı sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Edirne: 5°C / 17°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İstanbul: 5°C / 18°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kırklareli: 5°C / 17°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Sakarya: 3°C / 18°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don görülebilir.
Afyonkarahisar: 0°C / 15°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Denizli: 7°C / 21°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İzmir: 10°C / 21°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Muğla: 5°C / 22°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim. Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Adana: 10°C / 23°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Antalya: 11°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Burdur: 3°C / 18°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Hatay: 6°C / 21°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu kesimlerde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski var. Güney ve doğu kesimlerde rüzgar kuvvetli esecek.
Ankara: 0°C / 15°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Eskişehir: 1°C / 18°C – Parçalı bulutlu
Konya: 1°C / 14°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Nevşehir: -1°C / 10°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bolu: -3°C / 14°C – Parçalı ve az bulutlu
Karabük: -1°C / 14°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 9°C / 14°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 3°C / 14°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz'de aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riski devam ediyor.
Amasya: 5°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 7°C / 11°C – Akşam saatlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Samsun: 8°C / 14°C – Akşam saatlerinde doğu ve iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon: 7°C / 10°C – Akşam saatlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Erzurum, Bayburt ve Hakkari başta olmak üzere bazı illerde kar yağışının yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski mevcut.
Erzurum: 1°C / 2°C – Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
Kars: 1°C / 3°C – Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
Malatya: 1°C / 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Van: 0°C / 5°C – Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, güney ve doğusu yer yer yoğun kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak. Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Adıyaman: 8°C / 15°C – Aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Diyarbakır: 5°C / 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep: 4°C / 16°C – Çok bulutlu
Mardin: 6°C / 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı