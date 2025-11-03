Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Kasım 2025 için il il hava durumu tahminlerini paylaştı; ülke genelinde kasım ayına rağmen bahar havası sürerken, gece saatlerinde belirli bölgelerde sağanak yağış, kıyılarda ise yoğun sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Kasım 2025 tarihi için yapılan son tahminler açıklandı.
Paylaşılan verilere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu bir gün geçireceği öngörülüyor. Gece saatlerinden itibaren ise Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesinin etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerindeki seyrini sürdüreceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
EGE
Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
MANİSA °C, 25°C Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı, gece saatlerinden sonra Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C Az bulutlu
RİZE °C, 19°C Az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C Az bulutlu
TRABZON °C, 19°C Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C Az bulutlu ve açık
KARS °C, 14°C Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 20°C Az bulutlu
VAN °C, 16°C Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C Az bulutlu
MARDİN °C, 24°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 24°C Az bulutlu ve açık