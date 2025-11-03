Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Kasım 2025 için il il hava durumu tahminlerini paylaştı; ülke genelinde kasım ayına rağmen bahar havası sürerken, gece saatlerinde belirli bölgelerde sağanak yağış, kıyılarda ise yoğun sis bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Kasım 2025 tarihi için yapılan son tahminler açıklandı.

1 11
Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak? - Resim: 2

Paylaşılan verilere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu bir gün geçireceği öngörülüyor. Gece saatlerinden itibaren ise Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 11
Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak? - Resim: 3

Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesinin etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerindeki seyrini sürdüreceği tahmin ediliyor.

3 11
Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak? - Resim: 4

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

4 11
Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak? - Resim: 5

EGE

Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
MANİSA °C, 25°C Parçalı bulutlu

5 11
Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak? - Resim: 6

AKDENİZ

Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C Parçalı bulutlu

6 11
Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak? - Resim: 7

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı, gece saatlerinden sonra Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C Parçalı bulutlu

7 11
Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak? - Resim: 8

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

8 11
Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak? - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C Az bulutlu
RİZE °C, 19°C Az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C Az bulutlu
TRABZON °C, 19°C Az bulutlu

9 11
Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak? - Resim: 10

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C Az bulutlu ve açık
KARS °C, 14°C Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 20°C Az bulutlu
VAN °C, 16°C Az bulutlu ve açık

10 11
Bahar havası aldatmasın! Meteoroloji uyardı: 3 Kasım'da hava nasıl olacak? - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C Az bulutlu
MARDİN °C, 24°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 24°C Az bulutlu ve açık

11 11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu