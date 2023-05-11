Bakan Bilgin resmen açıkladı: Mesai saatleri düşecek mi?

“MEMURLARIMIZ ENDİŞE ETMESİNLER"

Bakan Bilgin CNN Türk’te canlı yayında asgari ücret, emekli ve maaş zamları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak şunları dedi:



- Memurlarla yaptığımız sözleşmenin dönemleri var. Temmuz ayında bitiyor yasal olarak. Kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarımızla temmuzda oturacağız. Enflasyon farkını vereceğiz. Türkiye tarihinde ilk defa sayın cumhurbaşkanımızın uyguladığı refah payı var. Asla memurları işçilerden düşük seviyede maaş alma uygulaması yapmayız. Yüzde 14 civarında refah payı. Temmuzda memura enflasyon farkı artı refah payı vereceğiz. Biz kazanırsak demiyorum biz zaten kazanacağız. Hükümetimiz iş başındadır. Memurlarımız endişe etmesinler. Aşağıdaki ücreti yukarı tırmandırdığınızda yukarıdaki ücret de yukarı tırmanıyor. Gözlemlerime dayanarak, ilk turda sayın cumhurbaşkanımız açık ara kazanıyor. Memurlar hiç endişe etmesinler. Sayın cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışmamız hazır. Temmuzda yasal olarak uygulamaya sokulacak. Ocak ayında verdiğimiz sözü nasıl tuttuğumuzu biliyorlar.