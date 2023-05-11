Bakan Bilgin resmen açıkladı: Mesai saatleri düşecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışanlara resmen müjdeyi verdi. Çalışma saatlerinin düzenlenmesi sinyalini veren Bilgin, örnek olarak İngiltere'nin 6 saat çalışması olduğunu gösterdi.
Prof. Dr. Vedat Bilgin katılmış olduğu bir televizyon programında gazetecilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Burada haftalık 45 saat çalışma süresinin düzenleneceğini belirterek Bilgin, “Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" dedi.
“MEMURLARIMIZ ENDİŞE ETMESİNLER"
Bakan Bilgin CNN Türk’te canlı yayında asgari ücret, emekli ve maaş zamları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak şunları dedi:
- Memurlarla yaptığımız sözleşmenin dönemleri var. Temmuz ayında bitiyor yasal olarak. Kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarımızla temmuzda oturacağız. Enflasyon farkını vereceğiz. Türkiye tarihinde ilk defa sayın cumhurbaşkanımızın uyguladığı refah payı var. Asla memurları işçilerden düşük seviyede maaş alma uygulaması yapmayız. Yüzde 14 civarında refah payı. Temmuzda memura enflasyon farkı artı refah payı vereceğiz. Biz kazanırsak demiyorum biz zaten kazanacağız. Hükümetimiz iş başındadır. Memurlarımız endişe etmesinler. Aşağıdaki ücreti yukarı tırmandırdığınızda yukarıdaki ücret de yukarı tırmanıyor. Gözlemlerime dayanarak, ilk turda sayın cumhurbaşkanımız açık ara kazanıyor. Memurlar hiç endişe etmesinler. Sayın cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışmamız hazır. Temmuzda yasal olarak uygulamaya sokulacak. Ocak ayında verdiğimiz sözü nasıl tuttuğumuzu biliyorlar.
"YENİ BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEYECEĞİZ"
Asgari ücret zammına değinen Bilgin şunları söyledi:
- Öğrencilik yıllarımda bir fabrika duvarına asgari ücret vergi dışı bırakılsın yazmıştık. Ecevit ilk toplu sözleşme uygulayan bakandır. Hükümet programına koydu uygulayamadı. Bu bize nasip oldu. Tüm ücretlerden asgari ücret düzeyinde ücreti vergi dışı bıraktık. CHP gibi parti bundan nasıl habersiz olur. Tarihsel bir adım olarak görüyorum. 8 bin 500 beklentilerin üzerinde bir artıştı.
- Dolar bazında baktığımızda ilk defa AK Parti döneminde en üst düzeye çıktı. Ben görevim gereği bunları sayın cumhurbaşkanımıza götürdüğümde anlattığımda kabul etti. Asgari ücret 500 doların altında olmamalı. Bizim memurlarımız bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Ocakta memnun oldukları gibi temmuzda memnun olacaklar. Temmuzda asgari ücreti de ele alacağız. Yeni bir asgari ücret belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.