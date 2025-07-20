Bakan Yumaklı uyardı! Sıcaklık 12 derece artıyor, orman yangını riski en üst seviyede
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta Türkiye genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artacağını, nem oranının yüzde 20’nin altına düşeceğini ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağını belirterek, orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki haftaya dair meteorolojik verileri dikkate alarak Türkiye genelinde ciddi bir sıcak hava dalgasının beklendiğini açıkladı.
Bakan, “Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artması, nem oranının yüzde 20’nin altına düşmesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olması, orman yangını riskini en üst seviyelere taşıyor” ifadelerini kullandı.
NEM DÜŞÜYOR, RİSK BÜYÜYOR
Paylaşılan verilere göre, artan sıcaklıkların yanı sıra düşük nem oranları ve rüzgar etkisiyle birlikte, özellikle ormanlık alanlarda yangın tehlikesi kritik seviyeye çıkıyor.
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, hem kurumları hem de vatandaşları üst düzey dikkatli olmaya çağırdı.
“VATANA KURŞUN SIKMAKTAN FARKSIZ”
Bakan Yumaklı, yangınlara sebep olan ihmal ve dikkatsizliğin büyük felaketlere yol açabileceğini vurguladı.
Açıklamasında “Orman yangınlarına sebebiyet vermenin, vatana kurşun sıkmaktan farkı olmadığını her fırsatta vurguluyoruz” diyen Yumaklı, devletin güçlü hava ve kara filosuyla tüm önlemleri aldığını ancak vatandaş desteğinin hayati önemde olduğunu belirtti.
İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Bakan Yumaklı, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
-Anız yakılmamalı
-Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı
-Sigara izmariti doğaya atılmamalı
-Atıklar doğaya değil çöp kutularına bırakılmalı
-Tarım makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulundurulmalı
-En küçük bir duman görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı
Açıklamanın sonunda Bakan Yumaklı, “Biz, tarihimizin en güçlü hava-kara filosu ve orman kahramanlarımızla Yeşil Vatan’ı var gücümüzle savunmaya devam edeceğiz. Bu hayati mücadelede, vatandaşlarımızın en üst düzeyde duyarlılık göstermesini önemle rica ediyoruz” sözleriyle toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti.