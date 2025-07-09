Bakan Yumaklı uyardı: Yangın riski zirvede, işte 7 maddelik önlem listesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşan yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, “Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım” çağrısı yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangını riskine karşı tüm yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yumaklı, yüksek sıcaklıkların ülke genelinde etkili olacağını ve bunun da orman yangını riskini artıracağını belirtti.
Yumaklı açıklamasında şu sözlere yer verdi:
“Yeşil Vatan’ımızın korunması ve yaşatılması hepimizin en büyük sorumluluğu ve önceliği olmalıdır. Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor.”
Orman yangınlarına karşı hazırlıkların üst düzeyde olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, yangınla mücadele araçlarının sahada aktif görev yaptığını belirtti:
“Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA’larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız.”
BAKAN’DAN 7 MADDELİK UYARI VE ÖNLEM LİSTESİ
Yumaklı, açıklamasında orman yangınlarının önlenmesi için dikkat edilmesi gereken kuralları tek tek sıraladı. İşte o maddeler:
1. Anız yakmayalım.
2. Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım.
3. İzmarit atmayalım.
4. Atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım.
5. Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım.
6. En küçük bir duman gördüğümüzde 112’yi hemen arayalım.
7. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım.
Açıklamasında önleyici tedbirlerin önemine dikkat çeken Yumaklı, şu çağrıyı yaptı:
“Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım. Doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarını koruyalım. Yangınlara müdahale gücümüzle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gururlanalım.”