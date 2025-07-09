Bakan Yumaklı uyardı: Yangın riski zirvede, işte 7 maddelik önlem listesi

Yumaklı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Yeşil Vatan’ımızın korunması ve yaşatılması hepimizin en büyük sorumluluğu ve önceliği olmalıdır. Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor.”