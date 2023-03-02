Bakanlıktan Phaselis Antik Kenti açıklaması
Antalya'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti bitişiğindeki iki koyda halk plajı ve günübirlik tesis yapımı için çalışma başlatıldı. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı "Doğaya veya tarihi eserlere herhangi bir şekilde zarar verme söz konusu değildir" açıklaması yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Antalya'nın Kemer ilçesindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanı Phaselis Antik Kenti'ne bitişik Bostanlık Koyu ile kuzeydoğusundaki Cennet Koyu'nda halk plajı ve günübirlik tesisler kurulması işi, özel şirkete ihale verildi.
Toplam 85 bin metrekarelik alanda günübirlik tesisler, kafeterya ve otoparklardan oluşan yapıların inşası için planlanan projede, iş makinelerinin çalışmaya başlamasıyla, çevreciler gösterdi.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Ateş yakmak ve çadır kurmanın yasak olduğu ormana dozerlerin girip tahribat yaptığını öne süren çevreciler, 'Phaselis'e Dokunma Hareketi' adlı kampanya başlattı.
1139 metreküp beton kullanılacak projenin bir an önce durdurulmasını isteyen çevreciler, change.org sitesinden de imza kampanyası başlattı.