Bakanlıktan Phaselis Antik Kenti açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Antalya'nın Kemer ilçesindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanı Phaselis Antik Kenti'ne bitişik Bostanlık Koyu ile kuzeydoğusundaki Cennet Koyu'nda halk plajı ve günübirlik tesisler kurulması işi, özel şirkete ihale verildi.