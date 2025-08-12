Balıkesir depremini önceden bilen uzman İstanbul’u uyardı: Marmara’da ağır hasar kapıda!

Prof. Dr. Perinçek, Simav ve Sındırgı çevresinde yoğun deprem aktivitesi görüldüğünü, ancak bu bölgelerde resmi kayıtlarda fay hattı bulunmadığını belirtti. Bu durumun, alüvyonla örtülü ya da yeni gelişmekte olan fayların varlığına işaret edebileceğini vurguladı.



