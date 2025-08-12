Balıkesir depremini önceden bilen uzman İstanbul’u uyardı: Marmara’da ağır hasar kapıda!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, Marmara, Çanakkale ve Batı Anadolu için önemli uyarılarda bulundu.
Ulusal Kanal’da katıldığı canlı yayında konuşan Perinçek, son üç ayda bölgede art arda yaşanan sarsıntıların, yeni fay hatlarının oluşabileceğine işaret ettiğini söyledi.
“Yeni Fay Hatları Oluşuyor Olabilir”
Prof. Dr. Perinçek, Simav ve Sındırgı çevresinde yoğun deprem aktivitesi görüldüğünü, ancak bu bölgelerde resmi kayıtlarda fay hattı bulunmadığını belirtti. Bu durumun, alüvyonla örtülü ya da yeni gelişmekte olan fayların varlığına işaret edebileceğini vurguladı.
Son üç ayda Simav’da meydana gelen “öncü deprem” niteliğindeki sarsıntıların, Sındırgı’daki büyük depremin habercisi olduğunu belirten Perinçek, “Depremler kendini önceden duyurur, biz bu sinyalleri aldık” dedi.
Marmara Depremi İstanbul’u Ağır Etkiler
Perinçek’in risk sıralamasına göre:
Çanakkale ve Batı Marmara
Marmara Denizi’nin adalar güneyi
Balıkesir
Marmara’da olası 7 büyüklüğündeki bir deprem, Tekirdağ’dan İstanbul’a, Bursa’dan Çanakkale’ye kadar geniş bir alanı etkileyecek. Perinçek, “Marmara depremi ister batıda ister ortada olsun, İstanbul ağır hasar alacaktır” dedi.
Burdur, Isparta ve Hakkari de Risk Altında
Perinçek, Burdur-Isparta hattı ile Hakkari-Şemdinli fay zonunun da enerji biriktirdiğini söyledi. Fethiye’den başlayarak Burdur ve Isparta’ya uzanan aktif fayın her an büyük bir deprem üretebileceğini, Şemdinli ve Yüksekova’daki fayların ise uzun süredir kırılmadığını belirtti.
“Tatbikatlar Şart”
Türkiye’nin afet sonrası müdahalede başarılı olduğunu ancak deprem öncesi hazırlıkta eksik kaldığını söyleyen Perinçek, AFAD ve Kandilli’nin öncü depremler sırasında hızlı uyarı yapması gerektiğini vurguladı.
Yerel yönetimlerin halkı tatbikatlarla bilinçlendirmesi gerektiğini belirten uzman, deprem toplanma alanlarının yalnızca haritada değil, sahada da test edilmesinin önemine dikkat çekti.