Balıkesir’de deprem fırtınası! Prof. Dr. Bektaş’tan kritik uyarı: “Yer altı sürekli geriliyor”

"UŞAK BLOĞU AŞIRI KIRIKLI VE BLOKLU"

Bölgedeki sarsıntıların nedenini jeolojik olarak açıklayan Bektaş, “Uşak Bloğu 56 yılda ürettiği 6 büyük depremle aşırı kırıklı ve bloklu yapıya sahip olmuştur. Blok, 20 mm/yıl hızla gerilmesine ve açılmasına devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Bu gerilmenin sürekliliği, yeni kırılmalara ve dolayısıyla yeni depremlere zemin hazırlıyor.