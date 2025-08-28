Balıkesir’de deprem fırtınası! Prof. Dr. Bektaş’tan kritik uyarı: “Yer altı sürekli geriliyor”
Sındırgı’da 6,1’lik depremin ardından başlayan sarsıntılar durmak bilmiyor. Binlerce artçı kaydedilirken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan bölgeye dair dikkat çeken açıklamalar geldi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge adeta yerinden oynamaya devam ediyor. Aradan geçen 18 günde binlerce sarsıntının kaydedilmesiyle birlikte uzmanlar, yaşananları “deprem fırtınası” olarak tanımlıyor.
Yetkililere göre sadece 17 günde 6 binin üzerinde artçı deprem meydana geldi.
"TEK BİR OLAY DEĞİL SÜREKLİ GERİLİM ÜRETİYOR"
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki sismik hareketliliğin geçmişte de benzer şekilde gözlendiğini hatırlattı.
Bektaş, “Bölgedeki bu sarsıntılar, 1976–2006 yılları arasında yaşanan mikro deprem kümeleriyle benzerlik gösteriyor” dedi. Bu açıklamasıyla, yaşananların geçici değil, jeolojik geçmişle bağlantılı bir süreç olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Bektaş’a göre, Sındırgı çevresindeki sarsıntılar tekil bir olay değil, bölgenin yapısal özelliklerinden kaynaklanan sürekli bir gerilme ve kırılma sürecinin ürünü.
"UŞAK BLOĞU AŞIRI KIRIKLI VE BLOKLU"
Bölgedeki sarsıntıların nedenini jeolojik olarak açıklayan Bektaş, “Uşak Bloğu 56 yılda ürettiği 6 büyük depremle aşırı kırıklı ve bloklu yapıya sahip olmuştur. Blok, 20 mm/yıl hızla gerilmesine ve açılmasına devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Bu gerilmenin sürekliliği, yeni kırılmalara ve dolayısıyla yeni depremlere zemin hazırlıyor.
Ayrıca Bektaş, bu yapının altındaki manto hareketlerinin de yüzeydeki sarsıntıları tetiklediğini söyledi: “Yerin sıcak ve yükselen mantosundan sağlanan akışkanlar (su–gaz), üstteki gerilmiş büyük–küçük fayların kolay kaymasına; büyük–küçük depremler üretmesine neden olmaktadır.”
Sındırgı’daki hareketlilik sürerken, 27 Ağustos sabahı bölgede 4.4 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Uzmanlar, bu sarsıntıların devam edebileceğini, özellikle bölge halkının dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan bu tür uzun süreli sismik hareketliliğin bölgenin jeolojik karakteri açısından olağan olduğunu belirtti.