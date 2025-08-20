Balıkesir’de deprem sonrası artçılar sürüyor: Uzman isimden uyarılar
10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, bölgedeki jeolojik hareketliliğe dikkat çekti.
Alan, depremin kaynaklandığı fayın Akşehir’den Sındırgı’ya uzanan fay zonunda bulunduğunu belirtti. “Bu büyüklükte depremler beklenenden fazla olmasa da artçı sarsıntılara yol açabiliyor. Bölgedeki farklı nitelikteki faylar da deprem üretmeye başladı” dedi. Alan, Batı Anadolu’nun iç kısmıyla “İzmir-Balıkesir zonu” olarak tanımlanan sistemin karşılaştığı bölgede, çok sayıda fayın kırıldığını ve tektonik yapının tekrar ele alınması gerektiğini söyledi.
KRİTİK UYARI
Alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 729 binanın hasar görmesi üzerine yeni yerleşim alanları için çalışmalar başlattığını hatırlatarak, şunları ekledi:
“Yer seçim çalışmalarına başlamadan önce bu bölgenin jeolojisi ve tektonik yapısı ayrıntılı olarak incelenmeli. Aksi halde bugün inşa edilecek binalar olası bir depremde risk altında olacak ve can ile mal kayıpları yaşanabilir.”
DAHA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?
Alan, “Daha büyük bir deprem meydana gelmesi beklenmiyor” dedi. Ancak geçmişte Gediz ve Simav depremleri gibi büyük sarsıntıların yaşandığını hatırlatan Alan, fayın uzantısının Afyonkarahisar’ın Sultandağı ve Çay ilçelerini de etkilediğini vurguladı. Mart ayından bu yana Simav fay zonunda 4,6 ve 4,2 büyüklüğünde depremler görüldüğünü ve üç ay sonra 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntının meydana geldiğini söyledi.
Alan, yaşanan depremlerin İstanbul depremini tetiklemeyeceğini belirtirken, sözlerini şöyle tamamladı:
“6,1’lik deprem dünyada orta veya küçük büyüklükte sayılır. Gelişmiş ülkelerde bu boyuttaki bir deprem neredeyse hiç hasar vermez. Ancak bölgemizde 729 bina hasar gördü ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Bu nedenle AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MTA ve TÜBİTAK gibi kurumların, jeofizik yöntemler de kullanarak bölgenin jeolojisini ve tektonik yapısını ayrıntılı incelemesi gerekiyor.”