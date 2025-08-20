Balıkesir’de deprem sonrası artçılar sürüyor: Uzman isimden uyarılar

Alan, “Daha büyük bir deprem meydana gelmesi beklenmiyor” dedi. Ancak geçmişte Gediz ve Simav depremleri gibi büyük sarsıntıların yaşandığını hatırlatan Alan, fayın uzantısının Afyonkarahisar’ın Sultandağı ve Çay ilçelerini de etkilediğini vurguladı. Mart ayından bu yana Simav fay zonunda 4,6 ve 4,2 büyüklüğünde depremler görüldüğünü ve üç ay sonra 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntının meydana geldiğini söyledi.