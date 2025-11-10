Balıkesir’de korkutan sarsıntılar... Prof. Dr. Bektaş’tan endişelendiren uyarı geldi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece başlayan ve sabaha kadar süren sarsıntılar bölge halkını tedirgin ederken, deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün gece yarısından itibaren art arda meydana gelen depremlerle sallanıyor. Gece saat 01.16'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, sabah 05.58'de bölge bu kez 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşadı.
Art arda yaşanan depremler Balıkesir il merkezinin yanı sıra Bursa ve çevre illerden de yoğun şekilde hissedildi ve paniğe yol açtı.
"DEPREMLER SADECE EVLERİ YORMUYOR"
Yaşanan sarsıntıların ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden kritik bir uyarıda bulundu. Bektaş, bu sarsıntıların sadece binaları değil, bölgedeki diğer kilitli fayları da etkilediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Depremler sadece evleri yormuyor. Şok dalgalarıyla çevrede kilitlenmiş, depreme hazır, fayları da çekiçleyerek deprem üretmeye zorluyor."
Prof. Dr. Bektaş, "SINDIRGI 4,5-4,6-4,7 DEPREMLERİYLE VİTES YÜKSELTİ" başlığıyla yaptığı bir başka paylaşımda ise, "5 saat içinde, EMSC göre artan büyüklükte iki deprem" olduğuna dikkat çekti.
Bölgedeki deprem dalgalarının "dinamik stres transferleri ( geçici şok dalgalarıyla )" yarattığını belirten Bektaş, analizini "MANİSA,BALIKESİR,BURSA,İSTANBUL FAYLARI" başlığıyla paylaştı.
Prof. Dr. Bektaş, "EMSC ' nın şiddet haritasına göre Sındirgı nın 4,5 ve 4,6 deprem dalgalarının dinamik stres transferleriyle ( geçici şok dalgalarıyla ) yükleniyor" tespitinde bulunarak, "Yakın çevre faylara geçici, kalıcı ve zamana bağlı stres tranferi devam ediyor. Dikkat" uyarısını yaptı.