Balıkesir’de korkutan sarsıntılar... Prof. Dr. Bektaş’tan endişelendiren uyarı geldi

"DEPREMLER SADECE EVLERİ YORMUYOR"

Yaşanan sarsıntıların ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden kritik bir uyarıda bulundu. Bektaş, bu sarsıntıların sadece binaları değil, bölgedeki diğer kilitli fayları da etkilediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: