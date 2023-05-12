Banka müdüründen milyon dolarlık vurgun: Muslera'nın ifadesi ortaya çıktı

kna olan Muslera, Erzan'a iki seferde 1 milyon 200 bin dolar verdiğini ancak kendisine söz verildiği şekilde hiç kar payı alamadığını söyledi.

Muslera bunun üzerine endişelendiğini, menajerini şubeye gönderdiğini ancak bu süre zarfında türlü bahanelerle oyalandığını anlattı.

Fernando Muslera, geçen mart ayında verdiği paranın 700 bin dolarını Seçil Erzan'dan aldığını ancak geri kalan 500 bin doları alamadığı için şikayetçi olduğunu söyledi.