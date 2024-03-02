Baraj doluluk oranları açılandı! Alarmlar çalıyor mu?

İSKİ baraj doluluk oranlarını grafiklerle açıkladı. Barajlar için alarmlar çalıyor mu? Sizler için derledik...

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Editör: Yağmur Biçen
Baraj doluluk oranları açılandı! Alarmlar çalıyor mu? - Resim: 1
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Baraj doluluk oranları açılandı! Alarmlar çalıyor mu? - Resim: 2
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Baraj doluluk oranları açılandı! Alarmlar çalıyor mu? - Resim: 3
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Baraj doluluk oranları açılandı! Alarmlar çalıyor mu? - Resim: 4
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