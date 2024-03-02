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Baraj doluluk oranları açılandı! Alarmlar çalıyor mu?
Baraj doluluk oranları açılandı! Alarmlar çalıyor mu?
İSKİ baraj doluluk oranlarını grafiklerle açıkladı. Barajlar için alarmlar çalıyor mu? Sizler için derledik...
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Editör:
Yağmur Biçen
02 Mart 2024 10:27
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