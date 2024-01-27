Barajlardaki doluluk oranları coştu! İstanbullular yaşadı! İSKİ'ye göre 27 Ocak 2024'te barajlarda ne kadar su kaldı?
İstanbul'da barajların doluluk oranları İSKİ tarafından duyurulmaktadır. İstanbulluların hayatında önemli bir yer tutan baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da barajların doluluk oranları 27 Ocak 2024 günü kaça yükseldi? İşte güncel oranlar...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki doluluk oranlarını duyurdu. Güncel baraj doluluk oranları kaça yükseldi?
İstanbul'daki güncel genel baraj doluluk oranı %64.3 oldu.
Alibey Barajı: %71,16
Büyükçekmece Barajı: % 55,34
Darlık Barajı: % 80,97
Elmalı Barajı: % 88,04