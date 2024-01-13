Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? 13 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu. Barajlardaki su oranı günlük olarak açıklanmaya devam ediyor. Peki 13 Ocak 2024 günü barajlarda ne kadar su kaldı?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı.
İstanbul'da barajların güncel doluluk oranları %57,9'a yükseldi.
Alibey Barajı: % 69,07
Büyükçekmece Barajı: % 50,19
Darlık Barajı: % 71,77
Elmalı Barajı: % 81,65