Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? 13 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu. Barajlardaki su oranı günlük olarak açıklanmaya devam ediyor. Peki 13 Ocak 2024 günü barajlarda ne kadar su kaldı?

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Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? 13 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. 

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Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? 13 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 2

İstanbul'da barajların güncel doluluk oranları %57,9'a yükseldi. 

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Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? 13 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 3

Alibey Barajı: % 69,07

Büyükçekmece Barajı: % 50,19

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Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? 13 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 4

Darlık Barajı: % 71,77

Elmalı Barajı: % 81,65 

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