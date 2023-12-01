Barajların Doluluk Oranları İstanbulluların Yakın Takibinde! İSKİ Duyurdu: 1 Aralık'ta Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları İstanbulluların hayatını derinden etkilemektedir. Son birkaç gündür yağan yağmurlarla artan doluluk oranları tüm barajlarda artışa neden oldu. Peki 1 Aralık günü barajların doluluk oranları ne kadar oldu?

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Barajların Doluluk Oranları İstanbulluların Yakın Takibinde! İSKİ Duyurdu: 1 Aralık'ta Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların doluluk oranlarını açıkladı. 1 Aralık günü hangi barajda ne kadar su kaldı?  

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Barajların Doluluk Oranları İstanbulluların Yakın Takibinde! İSKİ Duyurdu: 1 Aralık'ta Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 2

İstanbul'da barajların doluluk oranları %33,02'ye ulaştı. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı? 

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Barajların Doluluk Oranları İstanbulluların Yakın Takibinde! İSKİ Duyurdu: 1 Aralık'ta Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 3

Alibey Barajı: % 41,39

Büyükçekmece Barajı: % 19,83

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Barajların Doluluk Oranları İstanbulluların Yakın Takibinde! İSKİ Duyurdu: 1 Aralık'ta Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 4

Darlık Barajı: % 47,35

Elmalı Barajı: % 77,48

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