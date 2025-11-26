Bartın’da korku dolu anlar! İnşaat çöktü, 32 kişi apar topar tahliye edildi
Bartın’ın Amasra ilçesinde, gece saatlerinde bir inşaat sahasında meydana gelen toprak göçüğü, hemen bitişiğindeki 20 daireli apartmanda yaşayanlar için tehlike yarattı. Yaşanan olayın ardından 32 apartman sakini hızla tahliye edilerek ilçedeki sosyal tesislere yerleştirildi.
Olay, Bartın’ın turistik ilçesi Amasra’ya bağlı Kaleşah Mahallesi Çeşmi Cihan Sokak üzerinde yer alan Koru Evleri mevkiindeki bir inşaat alanında gerçekleşti.
Gece saatlerinde, iş makinelerinin çalışmasının devam ettiği sırada inşaat zemininde çökme meydana geldi.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye derhal AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayın boyutunu belirlemek ve güvenlik önlemlerini almak üzere hızla çalışmaya başladı.
Yapılan ilk incelemelerde, çökmenin meydana geldiği zeminde kaya kütlesinin ayrılıp koptuğu belirlendi. Bu durumun, göçüğün hemen bitişiğinde yer alan ve 20 daireden oluşan apartman için risk oluşturabileceği değerlendirildi.
Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, risk altındaki bu apartmanda yaşayan 32 kişi için tahliye kararı alındı. Tahliye edilen vatandaşlar, Amasra ilçesinde bulunan öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi ve geçici olarak buralara yerleştirildi. İnşaat çalışması derhal durdurulurken, tahliye edilen apartmanın girişine güvenlik şeridi çekildi.
Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.