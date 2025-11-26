Bartın’da korku dolu anlar! İnşaat çöktü, 32 kişi apar topar tahliye edildi

Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, risk altındaki bu apartmanda yaşayan 32 kişi için tahliye kararı alındı. Tahliye edilen vatandaşlar, Amasra ilçesinde bulunan öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi ve geçici olarak buralara yerleştirildi. İnşaat çalışması derhal durdurulurken, tahliye edilen apartmanın girişine güvenlik şeridi çekildi.