Batıda çöl sıcağı ve sağanak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün ülkenin batısında çöl sıcağı etki̇li̇ olacak ancak sağanaklar da geli̇yor. Marmara’da sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak. Öğleden sonra bazı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak.
Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı bekleniyor.
Sıcaklıkların yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR
İstanbul biraz bulutlu 29, Ankara güneşli̇ 27, İzmi̇r 30, Bursa 31, Antalya 26 derece. Öğleden sonra i̇zmi̇r'i̇n i̇ç kesi̇mlerinde, salı gecesi̇ ve çarşamba İstanbul'da ve çarşamba Ankara'da şiddetli̇ sağanak yağmur olacak.
Marmara'da sıcaklıklar 30 dereceye çıkıyor. Bugün öğleden sonra Teki̇rdağ, Balikesi̇r, Yalova, Çanakkale boyunca ani̇ gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Gece ve çarşamba günkü yağışlar su baskını oluşturabi̇li̇r.
İç Anadolu'da da Eski̇şehi̇r 30, Konya 27, Kayseri̇ 24 derece. Çarşamba hava daha da ısınırken, olumsuzluk yaratabi̇lecek şiddetl̇i gök gürültülü sağanak geçişleri bekleni̇yor.