Batıda çöl sıcağı ve sağanak

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı bekleniyor.