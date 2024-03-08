Batman'da terör propagandası yaptılar!

DEM Parti seçim lokali açılışı sonrası olaylar çıktı. Terör örgütü propagandası yapıldı.

Batman'da terör propagandası yaptılar!
Editör: Yağmur Biçen
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DEM Parti seçim lokali açılışı sonrası olaylar çıktı. Açılış sonrası aralarında yüzleri maskeli bir grup, çöp konteynerleri ile yolu kapatıp ateş yaktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve TOMA sevk edildi. Terör propagandası yapan grup, polisin uyarılarına taş ile karşılık verdi.


Ara sokaklara kaçan göstericilerden 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ederken yol, temizlendikten sonra trafiğe açıldı.

Özgür Özel: Dem Partiyi istemiyoruz demek talihsizlik!Özgür Özel: Dem Partiyi istemiyoruz demek talihsizlik!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# terör # hdp
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