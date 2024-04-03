Batman'da terör yandaşları eylem yaptı!

Batman’da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör yandaşları şehirde eylemler yapıyor.

Batman'da terör yandaşları eylem yaptı!
Editör: Yağmur Biçen
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DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından seçim sonucu kutlamaları düzenlendi.  Kutlama kentin en işlek caddelerinden biri olan Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlendi. Kutlamalar sonrası Van’da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları taş ve havai fişeklerle polise saldırdı.


Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı.


Polisin uyarılarına rağmen saldırılarını sürdürerek yürüyüşe geçmek gruba, polis TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu.


Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Batman # DEM Parti # batman # terörist
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