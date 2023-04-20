Bayram namazı saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir 2023 bayram namazı saatleri! İşte il il bayram namazı saatleri
Arefe gününün gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi tarafından bayram namazı saati araştırılıyor. Vatandaşlar bayram namazını kaçırmamak için bayram namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Peki bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir bayram namazı saatleri ne? İşte detaylar...
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Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Ramazan Bayramı da geldi. Arefe gününde milyonlarca kişi bayram namazı saatini arama motorlarında sorgulatmaya başladı.
Bayram namazını kaçırmak istemeyen vatandaşlar bulundukları şehre göre bayram namazının saat kaçta olduğunu araştırıyor.
İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri araştırılırken Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2023 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerinş paylaştı.
2023 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, bulundukkları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini anlık olarak araştırmaya başladı.