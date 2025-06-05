Bayram planı yapanlar dikkat: Meteoroloji duyurdu, bu illeri sağanak vuracak!
Haziran ayıyla birlikte yaz mevsimi yüzünü göstermeye başlasa da sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Haziran Cumartesi günü için yeni hava durumu raporunu yayımladı.
Rapora göre, yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Sıcaklıklar artmasına rağmen, özellikle iç ve batı kesimlerde etkili olacak kuvvetli yağışlar vatandaşların planlarını sekteye uğratabilir. MGM yetkilileri, yağışların ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji’nin verilerine göre, 7 Haziran Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şunlar:
Kütahya
Uşak
Denizli
Afyonkarahisar
Isparta
Burdur
Antalya
Özellikle öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Ani su baskını uyarısı
Uzmanlar, sel riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyor. Gök gürültülü sağanak yağışın aniden bastırabileceği, açık alanda bulunacak vatandaşların önlem almaları gerektiği ifade edildi.