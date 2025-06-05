Bayram planı yapanlar dikkat: Meteoroloji duyurdu, bu illeri sağanak vuracak!

Sıcaklıklar artmasına rağmen, özellikle iç ve batı kesimlerde etkili olacak kuvvetli yağışlar vatandaşların planlarını sekteye uğratabilir. MGM yetkilileri, yağışların ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.