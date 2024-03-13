Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı tatili için turizm sektöründe hazırlıklar başladı. Şimdi hükümetin tatil süresiyle ilgili kararı bekleniyor. Tatilin 9 güne çıkarılması talep ediliyor ve sektör temsilcileri, kararın önceden duyurulması için çağrı yapıyor.

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Bayram tatili 9 gün olacak mı? - Resim: 1

Her yıl idrak edilen Ramazan ayı ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı için Ramazan'ın ilk gününden araştırma başladı. Ramazan Bayramı ne zaman sorusu ile birlikte Ramazan Bayramı kaç gün, tatil ne kadar soruları gündeme geldi.

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Bayram tatili 9 gün olacak mı? - Resim: 2

Turizm sektöründe Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklar başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Turizmciler, 8 Nisan'ın tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Sektör temsilcileri, kararın erken açıklanmasının sektör için olumlu olacağını vurguluyor.

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Bayram tatili 9 gün olacak mı? - Resim: 3

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), bayram tatili ile ilgili kararın erken açıklanması için çağrı yaptı. NTV'ye konuşan TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk, bu tür tatillerin önceden belirlenmesinin turizmcilerin daha iyi plan yapmasını sağladığını belitti.

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Bayram tatili 9 gün olacak mı? - Resim: 4

REZERVASYONLARDA SON DURUM

Hükümetin erken davranmasını umduklarını belirten Kuk, Bayram Tatili'nin 9 gün olması durumunda 6 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar tatil süreci ortaya çıkacağını ifade etti.

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