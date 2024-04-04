9 günlük bayram tatili başlıyor, turizmciler sektörün hareketlendiğini ve rezervasyonların yüzde 100'ü bulduğunu dile getiriyor. bu yıl binlerce yurttaş, bayramda tatile gidemeyeceğini dile getiriyor. peki Akdeniz'den, Karadeniz'e tatil yapmanın maliyeti tek kişi için ne kadara mal oluyor?

9 günlük bayram tatili için geri sayım başladı. Kim çoktan planını yaptı. Tatil turizmcilerin yüzünü güldürdü, kültür turlarında rezervasyonlar yüzde 100'e ulaştı.



Bu yıl tatil planları 'ekonomi' engeline takıldı. Bayram tatili için seçenek bol, ancak dar gelirli ve emekli için bu yıl tatil yapmak zor görünüyor. Çünkü tek kişilik en uygun tatil 8 bin liradan başlıyor.





Bayramı Akdeniz'in sıcak suları ya da yurt dışında geçirmek isteyenlerin ise cebi biraz yanabilir. Antalya'da tek kişilik her şey dahil 1 günlük oda fiyatı 8 bin liradan başlıyor, Bodrum ve Çeşme'de ise gecelik konaklama ücreti 5 bin lira.



