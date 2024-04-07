Bayramda bankalar açık olacak mı?
Bayrama çok az bir zaman kala bankaların açık olup olmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Bankalar bayramda açık mı sorusu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bankaların işlem alıp almadığını merak eden vatandaşların merak konusu oldu.
Bu yıl bayram tatilinin 9 gün ilan edilmesinin ardından bankaların resmi tatil takvimi de merak konusu oldu.
Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek.
Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;