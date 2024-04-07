Bayramda bankalar açık olacak mı?

Bayrama çok az bir zaman kala bankaların açık olup olmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

# ramazan bayramı # bankalar
Editör: Yağmur Biçen
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Bayramda bankalar açık olacak mı? - Resim: 1

Bankalar bayramda açık mı sorusu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bankaların işlem alıp almadığını merak eden vatandaşların merak konusu oldu. 

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Bayramda bankalar açık olacak mı? - Resim: 2

Bu yıl bayram tatilinin 9 gün ilan edilmesinin ardından bankaların resmi tatil takvimi de merak konusu oldu. 

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Bayramda bankalar açık olacak mı? - Resim: 3

Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek.

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Bayramda bankalar açık olacak mı? - Resim: 4

Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;

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