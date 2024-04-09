Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?

Bayramda marketlerin açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Arife günü marketler açık olacak mı? İşte detaylar...

# ramazan bayramı # market
Editör: Yağmur Biçen
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Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak? - Resim: 1

Marketlerin çalışma saatleri, bayram günleri değişiklik göstermektedir. Geçtiğimiz bayramlara dikkate alındığında zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermeye devam etmişti.

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Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak? - Resim: 2

A101, Şok, BİM, Migros'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır.

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Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak? - Resim: 3

BİM Ramazan Bayramı'nın birinci günü kapalı olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler

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Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak? - Resim: 4

A101, Ramazan Bayramının ilk günü kapalı olacak. A101, bayramınikinci ve üçüncü günü normal çalışma saatlerinde açık olacak.

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