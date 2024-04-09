Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Bayramda marketlerin açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Arife günü marketler açık olacak mı? İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
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Marketlerin çalışma saatleri, bayram günleri değişiklik göstermektedir. Geçtiğimiz bayramlara dikkate alındığında zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermeye devam etmişti.
A101, Şok, BİM, Migros'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır.
BİM Ramazan Bayramı'nın birinci günü kapalı olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler
A101, Ramazan Bayramının ilk günü kapalı olacak. A101, bayramınikinci ve üçüncü günü normal çalışma saatlerinde açık olacak.