Bayramda plan yapanlar dikkat! Gün gün hava durumu belli oldu

arefe günü (29 Mart Cumartesi)

Bayram arifesinde batı bölgelerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, sıcaklıkların da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde gün boyunca yağmur etkisini gösterecek.

İstanbul: En düşük 8°C, en yüksek 19°C

Ankara: En düşük 10°C, en yüksek 21°C

İzmir: En düşük 14°C, en yüksek 20°C

Antalya: 18°C civarı

Özellikle batı kıyılarında rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Vatandaşların rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşeceği ve zaman zaman sert rüzgarların görülebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, dışarıda vakit geçirecek vatandaşların yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtiyor.