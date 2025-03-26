Bayramda plan yapanlar dikkat! Gün gün hava durumu belli oldu
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hava durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası, hafta sonundan itibaren yerini yağışlı ve serin havaya bırakacak.
bayramda hava nasıl olacak? yağışlı günler kapıda!
Bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek olan Ramazan Bayramı’nda, hava sıcaklıklarında önemli değişimler yaşanacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, cuma günü batıdan gelen yağışlı havanın etkisiyle düşmeye başlayacak.
Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler ve seyahat planı yapan vatandaşlar için hava durumu büyük önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle uzun yolculuğa çıkacak sürücülerin ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.
gün gün Ramazan Bayramı hava durumu tahmini
arefe günü (29 Mart Cumartesi)
Bayram arifesinde batı bölgelerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, sıcaklıkların da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde gün boyunca yağmur etkisini gösterecek.
İstanbul: En düşük 8°C, en yüksek 19°C
Ankara: En düşük 10°C, en yüksek 21°C
İzmir: En düşük 14°C, en yüksek 20°C
Antalya: 18°C civarı
Özellikle batı kıyılarında rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Vatandaşların rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşeceği ve zaman zaman sert rüzgarların görülebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, dışarıda vakit geçirecek vatandaşların yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtiyor.
Bayramın 1. günü (30 Mart Pazar)
Bayramın ilk günü Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise hafif sağanak yağmur görülebilir.
İstanbul: En düşük 8°C, en yüksek 18°C
Ankara: En düşük 8°C, en yüksek 18°C
İzmir: En düşük 13°C, en yüksek 19°C
Antalya: 16°C civarı
Bayramın 2. günü (31 Mart Pazartesi)
Bayramın ikinci gününde de yağışlar etkisini sürdürecek. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise kısa süreli sağanak yağışlar etkili olabilir.
Rüzgarın özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sert esmesi tahmin edilirken, deniz ulaşımı ile ilgili olası aksaklıklara karşı tedbirli olunması öneriliyor.
Bayramın 3. günü (1 Nisan Salı)
Bayramın son gününde yağışlar Türkiye genelinde devam edecek. Özellikle Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülme ihtimali bulunuyor.
Sıcaklıklar, Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde birkaç derece daha düşebilir. Bayramın son gününde dış plan yapacak vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri öneriliyor.
uzmanlardan uyarı geldi!
Meteoroloji uzmanları, bayram süresince hava koşullarının ani değişimler gösterebileceğini belirterek özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin dikkatli olmasını önerdi. Özellikle sağanak yağışın yoğun olduğu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
Yetkililer, hava durumunu takip etmek isteyen vatandaşların resmi meteoroloji raporlarını incelemeleri ve planlarını buna göre yapmaları gerektiğini hatırlattı.