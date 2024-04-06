Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor?

Bayram tatilinin başlamasına az bir zaman kaldı. Bayram tatilinde otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...

# ramazan bayramı # Toplu Taşıma # istanbul
Editör: Yağmur Biçen
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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor? - Resim: 1

Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar için Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan açıklama geldi. Ayrıca metro ve marmaray ile ilgili de açıklama yapıldı.

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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor? - Resim: 2

Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar için Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan açıklama geldi. Ayrıca metro ve marmaray ile ilgili de açıklama yaptı. 

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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor? - Resim: 3

Açıklamada Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşımın kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacağı açıklandı.

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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor? - Resim: 4

Açıklamada bayramda oluşabilecek yoğunluğa önlem olarak ek seferler konulacağı söylendi.

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