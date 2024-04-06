Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor?
Bayram tatilinin başlamasına az bir zaman kaldı. Bayram tatilinde otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
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Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar için Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan açıklama geldi. Ayrıca metro ve marmaray ile ilgili de açıklama yapıldı.
Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar için Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan açıklama geldi. Ayrıca metro ve marmaray ile ilgili de açıklama yaptı.
Açıklamada Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşımın kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacağı açıklandı.
Açıklamada bayramda oluşabilecek yoğunluğa önlem olarak ek seferler konulacağı söylendi.