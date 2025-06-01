BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek
Elektrik dağıtım şirketi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın çok sayıda mahallede saatler sürecek elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte etkilenecek ilçeler...
Arnavutköy ilçesi
Arnavutköy ilçesi
Avcılar ilçesi
Avcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bakırköy ilçesi
Başakşehir ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Beşiktaş ilçesi
Beylikdüzü ilçesi
Beyoğlu ilçesi
Büyükçekmece ilçesi
Çatalca ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Fatih ilçesi
Fatih ilçesi
Fatih ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Kağıthane ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Silivri ilçesi
Sultangazi ilçesi
Sultangazi ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi
Zeytinburnu ilçesi
Zeytinburnu ilçesi