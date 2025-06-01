BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek

Elektrik dağıtım şirketi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın çok sayıda mahallede saatler sürecek elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte etkilenecek ilçeler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 1

Arnavutköy ilçesi

1 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 2

Arnavutköy ilçesi

2 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 3

Avcılar ilçesi

3 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 4

Avcılar ilçesi

4 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 5

Bağcılar ilçesi

5 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 6

Bağcılar ilçesi

6 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 7

Bağcılar ilçesi

7 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 8

Bağcılar ilçesi

8 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 9

Bahçelievler ilçesi

9 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 10

Bahçelievler ilçesi

10 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 11

Bahçelievler ilçesi

11 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 12

Bahçelievler ilçesi

12 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 13

Bakırköy ilçesi

13 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 14

Başakşehir ilçesi

14 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 15

Bayrampaşa ilçesi

15 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 16

Bayrampaşa ilçesi

16 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 17

Bayrampaşa ilçesi

17 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 18

Beşiktaş ilçesi

18 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 19

Beylikdüzü ilçesi

19 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 20

Beyoğlu ilçesi

20 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 21

Büyükçekmece ilçesi

21 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 22

Çatalca ilçesi

22 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 23

Esenyurt ilçesi

23 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 24

Esenyurt ilçesi

24 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 25

Esenyurt ilçesi

25 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 26

Esenyurt ilçesi

26 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 27

Esenyurt ilçesi

27 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 28

Esenyurt ilçesi

28 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 29

Eyüpsultan ilçesi

29 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 30

Eyüpsultan ilçesi

30 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 31

Eyüpsultan ilçesi

31 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 32

Eyüpsultan ilçesi

32 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 33

Eyüpsultan ilçesi

33 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 34

Eyüpsultan ilçesi

34 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 35

Eyüpsultan ilçesi

35 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 36

Fatih ilçesi

36 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 37

Fatih ilçesi

37 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 38

Fatih ilçesi

38 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 39

Gaziosmanpaşa ilçesi

39 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 40

Gaziosmanpaşa ilçesi

40 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 41

Gaziosmanpaşa ilçesi

41 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 42

Kağıthane ilçesi

42 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 43

Küçükçekmece ilçesi

43 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 44

Küçükçekmece ilçesi

44 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 45

Küçükçekmece ilçesi

45 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 46

Küçükçekmece ilçesi

46 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 47

Küçükçekmece ilçesi

47 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 48

Küçükçekmece ilçesi

48 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 49

Sarıyer ilçesi

49 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 50

Sarıyer ilçesi

50 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 51

Sarıyer ilçesi

51 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 52

Sarıyer ilçesi

52 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 53

Sarıyer ilçesi

53 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 54

Sarıyer ilçesi

54 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 55

Sarıyer ilçesi

55 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 56

Silivri ilçesi

56 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 57

Sultangazi ilçesi

57 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 58

Sultangazi ilçesi

58 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 59

Şişli ilçesi

59 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 60

Şişli ilçesi

60 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 61

Şişli ilçesi

61 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 62

Zeytinburnu ilçesi

62 63
BEDAŞ duyurdu: Yarın karanlığa hazır olun! Elektrikler saatlerce kesilecek - Resim: 63

Zeytinburnu ilçesi

63 63
elektrik kesintisi