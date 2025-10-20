BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 21 Ekim 2025 Salı günü İstanbul genelinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Şirket, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin birçok ilçede etkili olacağını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 21 Ekim 2025 Salı günü yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin bir duyuru yayımladı.

1 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 2

Yapılan açıklamada, altyapı güçlendirme ve zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un birçok ilçesinde elektriklerin belirli saatler arasında kesileceği bildirildi.

2 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 3

İşte 21 Ekim 2025 Salı günü elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahallelerin tam listesi...

3 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 4
4 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 5
5 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 6
6 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 7
7 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 8
8 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 9
9 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 10
10 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 11
11 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 12
12 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 13
13 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 14
14 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 15
15 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 16
16 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 17
17 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 18
18 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 19
19 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 20
20 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 21
21 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 22
22 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 23
23 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 24
24 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 25
25 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 26
26 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 27
27 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 28
28 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 29
29 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 30
30 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 31
31 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 32
32 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 33
33 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 34
34 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 35
35 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 36
36 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 37
37 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 38
38 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 39
39 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 40
40 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 41
41 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 42
42 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 43
43 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 44
44 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 45
45 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 46
46 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 47
47 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 48
48 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 49
49 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 50
50 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 51
51 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 52
52 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 53
53 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 54
54 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 55
55 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 56
56 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 57
57 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 58
58 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 59
59 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 60
60 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 61
61 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 62
62 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 63
63 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 64
64 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 65
65 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 66
66 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 67
67 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 68
68 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 69
69 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 70
70 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 71
71 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 72
72 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 73
73 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 74
74 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 75
75 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 76
76 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 77
77 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 78
78 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 79
79 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 80
80 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 81
81 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 82
82 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 83
83 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 84
84 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 85
85 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 86
86 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 87
87 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 88
88 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 89
89 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 90
90 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 91
91 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 92
92 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 93
93 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 94
94 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 95
95 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 96
96 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 97
97 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 98
98 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 99
99 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 100
100 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 101
101 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 102
102 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 103
103 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 104
104 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 105
105 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 106
106 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 107
107 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 108
108 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 109
109 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 110
110 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 111
111 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 112
112 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 113
113 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 114
114 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 115
115 116
BEDAŞ uyardı: 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak - Resim: 116
116 116
elektrik kesintisi