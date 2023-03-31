O İstanbulkart'lar kullanıma kapatılacak!
Belbim İstanbulkartlar hakkında sms ve e-posta aracığı ile kullanıcılara bilgilendirme yaptı. Buna göre; çerçeve sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmamış İstanbulkartlar zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacak.
Belbim, 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla İstanbulkart Kullanım Koşulları Ve Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürleye gireceğini duyurdu. Çerçeve sözleşmesi kapsamında, 3 yıl boyunca kullanılmamış (yükleme ya da ödeme yapılmamış) İstanbulkartlar zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacak.
Belbim tarafından sms ve e-posta aracılığı ile gönderilen bilgilendirme şöyle:
- İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız.
BELBİM A.Ş. HAKKINDA
BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. İstanbul toplu ulaşımında 1987’den beri Ar-Ge ağırlıklı faaliyet gösteren ‘Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin kurucusudur. Şirketimiz tamamen yerli ve milli yazılım teknolojisi ile bünyesinde geliştirdiği bu sistemi; doğru, güvenli işlem altyapısı ile elektronik para ve ödeme hizmeti olarak çeşitli sektörlere sunmaktadır.