Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 19 Ağustos 2025 güncel liste
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, brent petrol fiyatları ve vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 19 Ağustos 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,58 TL ⛽
Motorin: 52,10 TL 🛢️
LPG: 26,51 TL 🔥
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,43 TL ⛽
Motorin: 51,98 TL 🛢️
LPG: 25,88 TL 🔥
Ankara
Benzin: 52,32 TL ⛽
Motorin: 53,00 TL 🛢️
LPG: 26,40 TL 🔥
İzmir
Benzin: 52,65 TL ⛽
Motorin: 53,34 TL 🛢️
LPG: 26,33 TL 🔥
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Son olarak KDV ilave edilerek pompada geçerli nihai satış fiyatı belirleniyor.