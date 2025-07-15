Beylikdüzü’nde kimyasal alarm! 5 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Beylikdüzü’nde bir binanın bodrum katındaki su deposu çalışmasında kimyasal koku paniğe yol açtı. 3 kişiyle birlikte müdahale eden 2 itfaiye eri de hastanelik oldu.
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İstanbul’da kimyasal alarm!
İstanbul Beylikdüzü’nde 15 katlı bir binanın bodrum katında yapılan boya çalışması faciaya yol açtı. Kimyasal kokudan etkilenen 5 kişi hastanelik oldu.
Olay, Beylikdüzü 19 Mayıs Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Binanın bodrum katındaki su deposunda yapılan çalışma sırasında kimyasal koku yayıldı.
Depoda çalışan 3 kişi kimyasal kokudan etkilenirken, olaya müdahale için içeri giren 2 itfaiye eri de kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Apartman sakinleri, “Binada çığlık seslerini duyduk. Aşağı indik, gelen ekipler hemen müdahale etti. Sedyedekileri görünce biraz rahatladık” dedi.
Zehirlenmeye neyin sebep olduğu, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.