Beylikdüzü’nde kimyasal alarm! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir binanın bodrum katındaki su deposu çalışmasında kimyasal koku paniğe yol açtı. 3 kişiyle birlikte müdahale eden 2 itfaiye eri de hastanelik oldu.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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Beylikdüzü’nde kimyasal alarm! 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 1

İstanbul’da kimyasal alarm!

İstanbul Beylikdüzü’nde 15 katlı bir binanın bodrum katında yapılan boya çalışması faciaya yol açtı. Kimyasal kokudan etkilenen 5 kişi hastanelik oldu.

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Beylikdüzü’nde kimyasal alarm! 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 2

Olay, Beylikdüzü 19 Mayıs Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Binanın bodrum katındaki su deposunda yapılan çalışma sırasında kimyasal koku yayıldı.

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Beylikdüzü’nde kimyasal alarm! 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 3

Depoda çalışan 3 kişi kimyasal kokudan etkilenirken, olaya müdahale için içeri giren 2 itfaiye eri de kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Beylikdüzü’nde kimyasal alarm! 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 4

Apartman sakinleri, “Binada çığlık seslerini duyduk. Aşağı indik, gelen ekipler hemen müdahale etti. Sedyedekileri görünce biraz rahatladık” dedi.

Zehirlenmeye neyin sebep olduğu, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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Kimyasal zehirlenme beylikdüzü