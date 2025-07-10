Beyşehir Gölü'nde suların çekilmesiyle doğal gözeler ortaya çıktı

Konya’daki Beyşehir Gölü’nde kuraklıkla birlikte su seviyesi belirgin şekilde düştü. Suların çekilmesiyle birlikte daha önce göl altında kalan ve gölü besleyen doğal gözeler yüzeye çıktı.

Havadan çekilen görüntülerde özellikle kalp şeklini andıran bir göze dikkat çekti. Göl kıyısında oluşan bu doğal şekil, kartpostallık bir manzara sundu.

Uzmanlar, su seviyesindeki düşüşün iklim değişikliği ve kontrolsüz tarımsal sulama gibi nedenlerle her geçen yıl arttığını belirtiyor. Gözelerin ortaya çıkması, bir yandan göl tabanındaki geri çekilmeyi gösterirken, bir yandan da doğanın saklı güzelliklerini ortaya koydu.

Doğal yapısıyla dikkat çeken Beyşehir Gölü’nde son yıllarda gözlenen bu tarz değişimler, bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için de yeni karelerin habercisi oluyor.