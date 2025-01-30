BİM 5 Şubat kataloğu yayınlandı: Oyun bilgisayarı ve beyaz eşyada dev indirim!
BİM, Çarşamba günlerine özel aktüel indirim kataloğunu resmi internet sitesinde yayımladı. 5 Şubat 2025 Çarşamba günü geçerli olacak indirimlerde, Monster oyun bilgisayarlarından beyaz eşyaya kadar birçok ürün büyük fırsatlarla satışa sunulacak.
İşte BİM’in 5 Şubat aktüel indirim kataloğunda yer alan ürünler:
BİM 5 Şubat 2025 Çarşamba Aktüel Ürünler Kataloğu
Monster Tulpar T6 V3.2.5 Oyun Bilgisayarı – 64.295 TL
Monster Abra A7 V15.3.3 Oyun Bilgisayarı – 36.295 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı (KEY 490 NFS) – 20.990 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı (KEY 430 NFE) – 16.990 TL
Keysmart Buzdolabı (KEY 330 STE) – 11.990 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi (KEY 4014 BMS) – 11.390 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi (KEY 4014 BM) – 9.290 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi (KEY 8002 CM) – 10.990 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi (KEY 8002 CMS) – 12.790 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi – 11.390 TL
🔹 BİM Uygulamasına Özel Fırsatlar!
BİM mobil uygulaması üzerinden özel fırsat ürünlerine erişebilir ve avantajlı alışveriş yapabilirsiniz.