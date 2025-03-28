BİM'den kaçırılmayacak fırsatlar: 4 Nisan indirimlerinde yok yok!
BİM, her hafta Cuma günü düzenlediği özel indirimli ürün kataloğunu 4 Nisan 2025 için yayımladı.
Bu hafta, evcil hayvan ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün, cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.
Evcil hayvan sahipleri için kedi taşıma çantası, tırmalama direği, pet su sebili gibi ürünler yer alırken, teknoloji severler için TCL Smart LED TV, kablosuz kulaklık ve cep telefonları da indirimli fiyatlarla sunulacak.
Ayrıca mutfak ürünleri, oyuncaklar ve diğer ev gereçleri de katalogda geniş bir yelpazede bulunuyor. İşte 4 Nisan Cuma günü BİM’de satışa sunulacak bazı ürünler:
Evcil Hayvan Ürünleri:
Kedi Taşıma Çantası: 749 TL
Kedi Tırmalama Direği: 199 TL
Ahşap Demonte Kedi Evi: 259 TL
Kedi Tırnak Makası: 49 TL
Kedi Kumu Küreği: 15 TL
Pet Tüy Temizleme Fırçası: 219 TL
Pet Su Sebili: 699 TL
Otomatik Pet Mama Kabı: 1.990 TL
Lazerli Kedi Oyuncağı: 229 TL
Katlanabilir Mama Kabı: 89 TL
Kuru Kedi Maması (Sığır Etli): 289 TL
Poşet Mama (Somonlu): 20,50 TL
Kuru Mama: 51,50 TL
Figürlü Kedi Tarağı: 139 TL
Kedi Figürlü Fan: 159 TL
Elektronik Ürünler:
TCL 43" Smart LED TV: 12.490 TL
Altus 40" LED TV: 7.290 TL
TCL 32" Android Smart LED TV: 7.990 TL
Dijitsu 32" TV: 4.290 TL
USB Bellek 64 GB: 199 TL
USB Bellek 32 GB: 169 TL
Omix X6 Cep Telefonu: 5.750 TL
Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık: 549 TL
Gaming Mouse: 199 TL
Mutfak ve Ev Gereçleri:
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu: 109 TL
Cam Sıvı Sabunluk: 59 TL
Sürgülü Süzgeç: 55 TL
Bambu Standlı 2'li Cam Sıvı Sabunluk: 199 TL
Bambu Kesme Tahtası (3 Parça): 149 TL
Kapaklı Leğen: 99 TL
Ayaklı Organizer: 45 TL
Soğan/Patates Saklama Kabı: 149 TL
Yapışkanlı Duvar Baharatlığı (12'li): 399 TL
Tek Fiyat Metal Mutfak Gereçleri: 39 TL
Örme Dekoratif Hasır Sepet: 249 TL