BİM’in 11 Şubat indirim kataloğunda neler var? Kaçırılmayacak fırsatlar
BİM, her Salı günü sunduğu özel indirim kataloğunu yayımladı. 11 Şubat Salı günü, ekonomik marketler zincirinde yer alacak ürünler arasında süt, zeytin, margarin, zeytinyağı, salça, makarna çeşitleri, atıştırmalıklar, bulaşık makinesi kapsülü, toz deterjan, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı, kağıt havlu...
İşte 11 Şubat Salı BİM kataloğunda bulabileceğiniz fırsatlar:
Cem Siyah Zeytin 99,50 TL
Burcu Doğranmış Domates 15 TL
İpekköy Salça Çeşitleri 69,75 TL
Duru Bulgur Çeşitleri 33,50 TL
Seğmen Reçel Çeşitleri 85 TL
Şifababa Süt Reçeli Çeşitleri 45 TL
Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 185 TL
Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 190 TL
Melis Pancar Turşusu 37,50 TL
Tukaş Kırmızı Biber Turşusu Çeşitleri 27,50 TL
Ülker Teremyağ Kase Margarin 32,50 TL
Wasa Gevrek Ekmek 59,50 TL
Torku %1 Yağlı Süt 24,75 TL
Tamek Haşlanmış Meksika Fasulyesi 27,50 TL
Dardanel Ekonomik Ton Balığı 4'lü 165 TL
Cocopops Çokofills 45 TL
Dr. Oetker Pancake & Krep 29,75 TL
Indomie Bardak Noodle 15 TL
Barilla Makarna Çeşitleri 29,75 TL
Gusto Çikolatalı Kruvasan 44,75 TL
Dr. Oetker Karbonat 42,50 TL
Tada Mısır Konservesi 15 TL
Kremisos Sos Çeşitleri 37,50 TL
Tat Ketçap & Mayonez 75 TL
Billur İyotlu Sofra Tuzu Tuzluklu 17,50 TL
Yenikavaklıdere Sirke Çeşitleri 19,75 TL
Susam 29,75 TL
Tamek Korean Barbekü Sos 32,50 TL
Kühne Hardal Çeşitleri 47,50 TL
Burcu Acı Sos 22,50 TL
Hotline Enerji İçeceği 29,50 TL
Cafe Crown Çekirdek Kahve Çeşitleri 149 TL
Bitki Çayı Çeşitleri 34,50 TL
Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 27,50 TL
Uludağ Portakallı Gazoz 29,50 TL
Torku Bisküvi Çeşitleri 3'lü 15 TL
Nut Master Yer Fıstığı Ezmesi 55 TL
Züber Kakaolu Fındık Kreması 175 TL
Patiswiss Sütlü Çikolata Kaplı Çilekli Draje 99 TL
Bebeto Yumuşak Şeker 35 TL
Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 64 TL
Oylum Wafers Gofret 36 TL
Ülker Biskrem Cookie 3'lü 41,50 TL
Wafer Master Fındık Kremalı Rulo Gofret 49 TL
Pastamilan Pasta Keki 59 TL
Ülker Saklıköy 3^lü 41,50 TL
Torku Miniki 55 TL
Eti Karam 59 TL
Ülker Çokoturta 23,50 TL
Ülker Halley 54 TL
Eti Burçak 11,50 TL
Kinder Bueno 28,50 TL
Biscolata Stix 19,50 TL
Biscolata Mood 39 TL
Biscoalra Nirvana 45 TL
Ülker Olala 36 TL
Eti Popkek Canga 9,50 TL
Eti Crax 21,50 TL
Ülker Badem Kraker 21 TL
Oyuncaklı Yumurta 32 TL
Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Kapsül 40'lı 199 TL
Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 109 TL
Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 125 TL
Familia Kağıt Havlu 16'lı 159 TL
Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu 79,90 TL
Pril Bulaşık Deterjanı 189 TL
Peros Toz Deterjan 269 TL
Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 71,50 TL
Familia Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL
Sarı Temizlik Bezi 9'lu 45 TL
Colgate Diş Macunu 2'li 89 TL
ABC Çamaşır Suyu 75 TL
Cif Lavabo ve Fayans Temizleyici Ovma Kremi 95 TL
Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü 45 TL
Colgate Diş Fırçası 45 TL
Bade Natural Saç Toniği 195 TL
Emiliy Saç Bakım Yağı 69 TL
Dermokil El Kremi 22,50 TL
Flormar Maskara 145 TL
Flormar Stick Aydınlatıcı Kalem 155 TL
Kadın Ribana Atlet 49 TL
Erkek Ribana Atlet 49 TL
Boxer Erkek 49 TL
Bikini Slip Kadın 29,50 TL
Bato Kadın 36,50 TL
Mantar Led Abajur 349 TL
Metal Ayna 209 TL
Takı Askılığı 445 TL
Metal Fotoğraf Çerçevesi 139 TL
Ledli Çerçeve 249 TL
Katlanabilir Aynalı Tarak 49,50 TL
Yarım Konç Tabanaltı Havlu Çorap Kadın 20,50 TL
Yarım Konç Tabanaltı Havlu Çorap Erkek 22,50 TL
Yarım Konç Tabanaltı Havlu Çorap Çocuk 18,50 TL