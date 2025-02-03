BİM’in 11 Şubat indirim kataloğunda neler var? Kaçırılmayacak fırsatlar

BİM, her Salı günü sunduğu özel indirim kataloğunu yayımladı. 11 Şubat Salı günü, ekonomik marketler zincirinde yer alacak ürünler arasında süt, zeytin, margarin, zeytinyağı, salça, makarna çeşitleri, atıştırmalıklar, bulaşık makinesi kapsülü, toz deterjan, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı, kağıt havlu...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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BİM’in 11 Şubat indirim kataloğunda neler var? Kaçırılmayacak fırsatlar - Resim: 1

İşte 11 Şubat Salı BİM kataloğunda bulabileceğiniz fırsatlar:

Cem Siyah Zeytin 99,50 TL

Burcu Doğranmış Domates 15 TL

İpekköy Salça Çeşitleri 69,75 TL

Duru Bulgur Çeşitleri 33,50 TL

Seğmen Reçel Çeşitleri 85 TL

Şifababa Süt Reçeli Çeşitleri 45 TL

Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 185 TL

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 190 TL

Melis Pancar Turşusu 37,50 TL

Tukaş Kırmızı Biber Turşusu Çeşitleri 27,50 TL

Ülker Teremyağ Kase Margarin 32,50 TL

Wasa Gevrek Ekmek 59,50 TL

Torku %1 Yağlı Süt 24,75 TL

Tamek Haşlanmış Meksika Fasulyesi 27,50 TL

Dardanel Ekonomik Ton Balığı 4'lü 165 TL

Cocopops Çokofills 45 TL

Dr. Oetker Pancake & Krep 29,75 TL

Indomie Bardak Noodle 15 TL

Barilla Makarna Çeşitleri 29,75 TL

Gusto Çikolatalı Kruvasan 44,75 TL

Dr. Oetker Karbonat 42,50 TL

Tada Mısır Konservesi 15 TL

Kremisos Sos Çeşitleri 37,50 TL

Tat Ketçap & Mayonez 75 TL

Billur İyotlu Sofra Tuzu Tuzluklu 17,50 TL

Yenikavaklıdere Sirke Çeşitleri 19,75 TL

Susam 29,75 TL

Tamek Korean Barbekü Sos 32,50 TL

Kühne Hardal Çeşitleri 47,50 TL

Burcu Acı Sos 22,50 TL

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BİM’in 11 Şubat indirim kataloğunda neler var? Kaçırılmayacak fırsatlar - Resim: 2

Hotline Enerji İçeceği 29,50 TL

Cafe Crown Çekirdek Kahve Çeşitleri 149 TL

Bitki Çayı Çeşitleri 34,50 TL

Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 27,50 TL

Uludağ Portakallı Gazoz 29,50 TL

Torku Bisküvi Çeşitleri 3'lü 15 TL

Nut Master Yer Fıstığı Ezmesi 55 TL

Züber Kakaolu Fındık Kreması 175 TL

Patiswiss Sütlü Çikolata Kaplı Çilekli Draje 99 TL

Bebeto Yumuşak Şeker 35 TL

Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 64 TL

Oylum Wafers Gofret 36 TL

Ülker Biskrem Cookie 3'lü 41,50 TL

Wafer Master Fındık Kremalı Rulo Gofret 49 TL

Pastamilan Pasta Keki 59 TL

Ülker Saklıköy 3^lü 41,50 TL

Torku Miniki 55 TL

Eti Karam 59 TL

Ülker Çokoturta 23,50 TL

Ülker Halley 54 TL

Eti Burçak 11,50 TL

Kinder Bueno 28,50 TL

Biscolata Stix 19,50 TL

Biscolata Mood 39 TL

Biscoalra Nirvana 45 TL

Ülker Olala 36 TL

Eti Popkek Canga 9,50 TL

Eti Crax 21,50 TL

Ülker Badem Kraker 21 TL

Oyuncaklı Yumurta 32 TL

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BİM’in 11 Şubat indirim kataloğunda neler var? Kaçırılmayacak fırsatlar - Resim: 3

Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Kapsül 40'lı 199 TL

Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 109 TL

Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 125 TL

Familia Kağıt Havlu 16'lı 159 TL

Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu 79,90 TL

Pril Bulaşık Deterjanı 189 TL

Peros Toz Deterjan 269 TL

Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 71,50 TL

Familia Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL

Sarı Temizlik Bezi 9'lu 45 TL

Colgate Diş Macunu 2'li 89 TL

ABC Çamaşır Suyu 75 TL

Cif Lavabo ve Fayans Temizleyici Ovma Kremi 95 TL

Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü 45 TL

Colgate Diş Fırçası 45 TL

Bade Natural Saç Toniği 195 TL

Emiliy Saç Bakım Yağı 69 TL

Dermokil El Kremi 22,50 TL

Flormar Maskara 145 TL

Flormar Stick Aydınlatıcı Kalem 155 TL

Kadın Ribana Atlet 49 TL

Erkek Ribana Atlet 49 TL

Boxer Erkek 49 TL

Bikini Slip Kadın 29,50 TL

Bato Kadın 36,50 TL

Mantar Led Abajur 349 TL

Metal Ayna 209 TL

Takı Askılığı 445 TL

Metal Fotoğraf Çerçevesi 139 TL

Ledli Çerçeve 249 TL

Katlanabilir Aynalı Tarak 49,50 TL

Yarım Konç Tabanaltı Havlu Çorap Kadın 20,50 TL

Yarım Konç Tabanaltı Havlu Çorap Erkek 22,50 TL

Yarım Konç Tabanaltı Havlu Çorap Çocuk 18,50 TL

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indirim fırsatı