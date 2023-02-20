Binalarda yapılan karot testi nedir? Nasıl yapılır?

Asrın felaketiyle harekete geçen vatandaşların en çok başvurduğu yöntem ise karot testi. Ancak vatandaşların karot testinin detaylarına ilişkin soru işaretleri taşıdığı da çok açık. Hatta diğer beton ölçümlerine kıyasla karot testinin çok daha revaçta olduğu Google aramalarında dahi açık bir şekilde görülmekte.

Google Trends verilerine göre “karot testi” aramaları, Kahramanmaraş depremlerini takip eden günlerde, 24 Ocak 2020 Elazığ Depremi ve 30 Ekim 2020 Ege Denizi Depremi'ni takip eden günlere nazaran yaklaşık 10 kat daha fazla aranmış. Betonu test etmekte kullanılan bir başka yöntem olan Schmidt çekici yöntemi ise Google aramalarında yaklaşık 7 kat daha az popüler. Peki karot testi nedir? Nasıl yapılıyor?