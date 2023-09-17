Binlerce kişi LGBT dayatmasına "dur" dedi

200 kurum ve binlerce vatandaş LGBT dayatmasına karşı İstanbul Saraçhane'de buluştu. Çocuklarımızın ailelerimizin ve insanlığın korunması için LGBT'ye karşı yasa çağrısı yapıldı. Alanda Türk bayrakları dalgalandı. 7'den 70'e vatandaşlar görev başındaydı.

# lgbt # Büyük Aile Buluşması
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Binlerce kişi LGBT dayatmasına "dur" dedi - Resim: 1

200 kurum ve binlerce vatandaş LGBT dayatmasına karşı İstanbul Saraçhane'de buluştu. Çocuklarımızın ailelerimizin ve insanlığın korunması için LGBT'ye karşı yasa çağrısı yapıldı. 





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Binlerce kişi LGBT dayatmasına "dur" dedi - Resim: 2

Alanda Türk bayrakları dalgalandı. 7'den 70'e vatandaşlar görev başındaydı.

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Binlerce kişi LGBT dayatmasına "dur" dedi - Resim: 3

Günler öncesinden duyurular yapıldı, dövizler ve pankartlar hazırlandı, kürsüden önemli mesajlar verildi. 200 kurum ve binlerce vatandaş LGBT dayatmasına karşı İstanbul Saraçhane'de buluştu. 

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Binlerce kişi LGBT dayatmasına "dur" dedi - Resim: 4

Çocuklarımızın ailelerimizin ve insanlığın korunması için LGBT'ye karşı yasa çağrısı yapıldı. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Avukat Zühre Genişel'in konuşması büyük alkış aldı.

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