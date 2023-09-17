Binlerce kişi LGBT dayatmasına "dur" dedi
200 kurum ve binlerce vatandaş LGBT dayatmasına karşı İstanbul Saraçhane'de buluştu. Çocuklarımızın ailelerimizin ve insanlığın korunması için LGBT'ye karşı yasa çağrısı yapıldı. Alanda Türk bayrakları dalgalandı. 7'den 70'e vatandaşlar görev başındaydı.
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200 kurum ve binlerce vatandaş LGBT dayatmasına karşı İstanbul Saraçhane'de buluştu. Çocuklarımızın ailelerimizin ve insanlığın korunması için LGBT'ye karşı yasa çağrısı yapıldı.
Alanda Türk bayrakları dalgalandı. 7'den 70'e vatandaşlar görev başındaydı.
Günler öncesinden duyurular yapıldı, dövizler ve pankartlar hazırlandı, kürsüden önemli mesajlar verildi. 200 kurum ve binlerce vatandaş LGBT dayatmasına karşı İstanbul Saraçhane'de buluştu.
Çocuklarımızın ailelerimizin ve insanlığın korunması için LGBT'ye karşı yasa çağrısı yapıldı. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Avukat Zühre Genişel'in konuşması büyük alkış aldı.