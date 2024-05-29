Birçok dizide rol almıştı, ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok dizinin kadrosunda bulunmuştu. Ünlü oyuncudan kötü haber geldi.

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Editör: Yağmur Biçen
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Birçok dizide rol almıştı, ünlü oyuncu hayatını kaybetti! - Resim: 1

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 38 yaşındaki genç oyuncu yaşam savaşını kaybetti.

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Birçok dizide rol almıştı, ünlü oyuncu hayatını kaybetti! - Resim: 2

Sevenlerini yasa boğan kara haber Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal'dan geldi. 

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Birçok dizide rol almıştı, ünlü oyuncu hayatını kaybetti! - Resim: 3

Acılı eş Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

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Birçok dizide rol almıştı, ünlü oyuncu hayatını kaybetti! - Resim: 4

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

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