Birçok dizide rol almıştı, ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok dizinin kadrosunda bulunmuştu. Ünlü oyuncudan kötü haber geldi.
Editör: Yağmur Biçen
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KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 38 yaşındaki genç oyuncu yaşam savaşını kaybetti.
Sevenlerini yasa boğan kara haber Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal'dan geldi.
Acılı eş Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."