Bitlis'te feribota yükleme sırasında 2 yük treni vagonu Van Gölü'ne düştü

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki iskelede feribota yükleme yapılan vagonlardan ikisi Van Gölü'ne düştü.

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Bitlis'te feribota yükleme sırasında 2 yük treni vagonu Van Gölü'ne düştü - Resim: 1 1 3

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki iskelede feribota yükleme yapılan vagonlardan ikisi Van Gölü'ne düştü. 

Bitlis'te feribota yükleme sırasında 2 yük treni vagonu Van Gölü'ne düştü - Resim: 2 2 3

Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğünün Tatvan İskelesi'nde, TCDD'ye ait yük treni vagonlarından ikisi, Van-Tatvan seferi yapan İdris-i Bitlisi feribotuna yüklendiği sırada buzlanmadan dolayı göle düştü, biri de askıda kaldı.

Bitlis'te feribota yükleme sırasında 2 yük treni vagonu Van Gölü'ne düştü - Resim: 3 3 3

Kaza nedeniyle yükleme işlemleri durduruldu, vagonların vinç yardımıyla sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.