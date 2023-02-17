Bitlis'te feribota yükleme sırasında 2 yük treni vagonu Van Gölü'ne düştü

Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğünün Tatvan İskelesi'nde, TCDD'ye ait yük treni vagonlarından ikisi, Van-Tatvan seferi yapan İdris-i Bitlisi feribotuna yüklendiği sırada buzlanmadan dolayı göle düştü, biri de askıda kaldı.