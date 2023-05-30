Bitlis'teki taş evler doğaseverlerin gözde rotası oldu
Bitlis'te yıllara meydan okuyan taş evler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hizan ilçesine bağlı Koçlu köyündeki evler, doğaseverlerin ilkbaharda en çok tercih ettiği rotalardan biri oldu.
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçlu köyü, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmayı başardı. Bunun sebebi ise köydeki, yıllara meydan okuyan taş evler...
Taş evler, özellikle ilkbaharda doğaseverlerin en çok tercih ettiği rotalardan biri haline gelmiş durumda.
İlçe kırsalındaki derin vadilerin yamaçlarında kurulu Koçlu köyündeki taş evler, turistler, gezginler ve fotoğraf sanatçıları tarafından yoğun ilgi görüyor.
Bölgedeki yeşil örtüyle bütünleşen taş evler ve dar sokaklardaki doğal yaşam, köye gelenler tarafından görüntüleniyor.