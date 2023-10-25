Bodrum'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki ayrı lastik bottaki 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda biri fiber karinalı olmak üzere, iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Bunun ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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