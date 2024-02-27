Boğazına para kaçan öğrencisini kurtardı! Heimlich Manevrası nedir?

Mardin Kızıltepe'de bir öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

İlk yardım bilgisi olan öğretmenlerden Ferhat Erol, Özgün'e Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

Heimlich Manevrası Nedir?

Kişinin boğazına bir cisim kaçması nedeniyle karnının üst kısmına yatay yumruk hareketiyle ani basınç uygulayarak solunum yoluna kaçan cismi çıkarmak için uygulanan ilk yardım prosedürüdür. Karın itmesi olarak da bilinen bu manevra ile kişinin üst solunum yolunu tıkayan cismin çıkarılması ve tekrar nefes alabilmesi sağlanır.

Heimlich manevrası adım adım şöyle uygulanır:

Kişiyi ayağa kaldırın

Arkasına konumlanacak şekilde geçin

Kollarınızı bel ve karnın etrafına dolayın

Göğüs kafesiyle göbek deliğinin arasında yatay yumruk yapın

Kişiyi yere paralel olacak şekilde eğin

Pozisyon aldıktan sonra arkadan 5 kez içeri ve yukarı ittirme işlemi uygulayın

Yabancı cisim dışarı çıkana ve kişi rahat nefes alabilene kadar tekrarlayın