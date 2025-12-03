Bolu'da seyir halindeki otomobil alev aldı: Sürücü alevleri kovayla söndürdü
Bolu'nun Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün hızlı ve pratik müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Aracın motor kısmından yükselen alevleri gören sürücü, çevreden bulduğu bir kovayla su taşıyarak yangına anında müdahale etti.
Alınan bilgilere göre, Fiat Kartal marka otomobil hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motor bölümünden alev almaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı derhal yol kenarına çekmeyi başardı.
Aracından inen sürücü, çevreden hızla temin ettiği kovaya su doldurarak çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Şahsın bu bireysel çabası, alevlerin otomobilin diğer kısımlarına sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı ve muhtemel bir faciayı engelledi.