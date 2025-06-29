Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Haziran ayının sona ermesine günler kala sıcak yaz günleri yerini yeniden yağışlı havalara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Haziran Pazartesi günü için 20 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Plan yapacak vatandaşlar dikkat: O gün şemsiyesiz çıkmayın!
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Haziran ayıyla birlikte yaz mevsiminin etkisini tam anlamıyla hissettirmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen yeni uyarı, vatandaşları yeniden sağanaklara karşı tetikte olmaya çağırdı. Özellikle 30 Haziran Pazartesi günü birçok kentte gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, bu yaz sıcakları birçok şehirde yeniden yerini bardaktan boşanırcasına yağışlara bırakacak. Yağışlı havanın etkili olacağı illerde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
İşte Haber Global'e göre, gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak 20 şehir...
Düzce
Zonguldak
Bartın
Bolu
Karabük
Sinop
Kayseri
Samsun
Ordu
Tokat
Sivas
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars