Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Haziran ayının sona ermesine günler kala sıcak yaz günleri yerini yeniden yağışlı havalara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Haziran Pazartesi günü için 20 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Plan yapacak vatandaşlar dikkat: O gün şemsiyesiz çıkmayın!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 1

Haziran ayıyla birlikte yaz mevsiminin etkisini tam anlamıyla hissettirmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen yeni uyarı, vatandaşları yeniden sağanaklara karşı tetikte olmaya çağırdı. Özellikle 30 Haziran Pazartesi günü birçok kentte gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

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Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 2

Yapılan açıklamaya göre, bu yaz sıcakları birçok şehirde yeniden yerini bardaktan boşanırcasına yağışlara bırakacak. Yağışlı havanın etkili olacağı illerde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 3

İşte Haber Global'e göre, gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak 20 şehir...

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Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 4

Düzce

Zonguldak

Bartın

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Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 5

Bolu

Karabük

Sinop

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Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 6

Kayseri

Samsun

Ordu

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Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 7

Tokat

Sivas

Giresun

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Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 8

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

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Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 9

Trabzon

Rize

Artvin

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Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - Resim: 10

Ardahan

Kars

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