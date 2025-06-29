Bu 20 şehir alarmda! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Yapılan açıklamaya göre, bu yaz sıcakları birçok şehirde yeniden yerini bardaktan boşanırcasına yağışlara bırakacak. Yağışlı havanın etkili olacağı illerde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.