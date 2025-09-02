Bu bölgeler diken üstünde! Uzman isimden kritik uyarı!

Bektaş ayrıca, bölgedeki sismik hareketliliğin yalnızca kuzeye değil, güney yönüne de yayıldığını ifade etti. Özellikle Muğla ve Aydın illerinin de risk altında olduğuna dikkat çeken uzman, buralarda da enerji birikimi olabileceğini ve yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bektaş, Ege Bölgesi'ndeki sismik hareketliliğin rastlantısal olmadığını ve belirli bir sistem dahilinde ilerlediğini ifade etti. Her yeni depremle birlikte başka bir hattın stres yüklenebileceğini belirten uzman, "bu hareketlilik sürekli izlenmeli" çağrısında bulundu.