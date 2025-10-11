Bu çiçeği koparmak bir servete mal oluyor! Cezası tam 557 bin lira
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde sadece belirli bölgelerde yetişen ve koparılması halinde 557 bin 212 lira cezası bulunan endemik Sultan Çiğdemi, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, çevre ve doğa koruma kapsamında önemli bir çalışmaya imza attı. Koçarlı ilçesi Mersinbelen Mahallesi sınırları içinde yetişen ve sadece bu bölgeye özgü olan Sultan Çiğdemi (Colchicum sultanense) için sahada denetimler gerçekleştirildi.
Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından yürütülen “Endemik Türlerin Kontrolü” faaliyeti kapsamında, bölgede yaşayan vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Ekipler, nesli tehlike altında bulunan bitki türlerinin korunması gerektiğine dikkat çekti.
557 BİN LİRALIK CEZA
Yapılan açıklamaya göre, Sultan Çiğdemi’ni koparan ya da zarar veren kişilere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20/K maddesi gereğince 557 bin 212 lira idari para cezası uygulanıyor.
Bu cezai yaptırım, Türkiye’nin endemik bitkilerini korumak amacıyla yürürlüğe konulan yasal düzenlemeler kapsamında uygulanıyor.
Doğada yalnızca belli koşullar altında yetişebilen Sultan Çiğdemi, sonbahar mevsiminde ilk yağmurlardan sonra çiçek açıyor ve yaklaşık 15 gün boyunca açık kalıyor.
Bu kısa dönemde çiçek, bölgeye özgü mor tonlarıyla görsel bir şölen oluşturuyor.