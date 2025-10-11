Bu çiçeği koparmak bir servete mal oluyor! Cezası tam 557 bin lira

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, çevre ve doğa koruma kapsamında önemli bir çalışmaya imza attı. Koçarlı ilçesi Mersinbelen Mahallesi sınırları içinde yetişen ve sadece bu bölgeye özgü olan Sultan Çiğdemi (Colchicum sultanense) için sahada denetimler gerçekleştirildi.