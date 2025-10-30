Bu havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji sabah ve gece için o bölgeleri tek tek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ekim raporunu yayınladı; yurt genelinde yağışlar sona ererken, sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 derece üzerine tırmanacak. Ancak sabah ve gece saatleri için sürücülere ve vatandaşlara yönelik uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde yağışlı havaya kısa bir ara veriliyor. Ülke genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Gökyüzü durumuna bakıldığında, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, geri kalan diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı değerlendiriliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS VE PUS UYARISI
Yağış olmamasına rağmen, sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini düşürecek bir tehlikeye dikkat çekildi. Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık başlayacak havanın, zamanla bölge genelinin parçalı bulutluya döneceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BURSA °C, 21°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
ÇANAKKALE °C, 20°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
İSTANBUL °C, 19°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
KIRKLARELİ °C, 20°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
EGE
Az bulutlu ve açık olan havanın, zamanla bölge genelinde parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
DENİZLİ °C, 26°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
İZMİR °C, 24°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
MUĞLA °C, 23°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
AKDENİZ
Bölge geneli az bulutlu ve açık olacak, ancak zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C (Az bulutlu ve açık)
ANTALYA °C, 27°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
HATAY °C, 27°C (Az bulutlu ve açık)
ISPARTA °C, 22°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı bölgenin batısının zamanla parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C (Az bulutlu ve açık)
ESKİŞEHİR °C, 18°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
KONYA °C, 19°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
NEVŞEHİR °C, 16°C (Az bulutlu ve açık)
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık başlayacak havanın, zamanla bölge genelinde parçalı bulutluya dönmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
DÜZCE °C, 23°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
SİNOP °C, 24°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
ZONGULDAK °C, 21°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu bir havanın geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C (Parçalı ve az bulutlu)
RİZE °C, 19°C (Parçalı ve az bulutlu)
SAMSUN °C, 20°C (Parçalı ve az bulutlu)
TRABZON °C, 18°C (Parçalı ve az bulutlu)
DOĞU ANADOLU
Bölge geneli az bulutlu ve açık olurken, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C (Parçalı bulutlu)
KARS °C, 10°C (Parçalı bulutlu)
MALATYA °C, 18°C (Az bulutlu ve açık)
VAN °C, 13°C (Parçalı bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C (Az bulutlu ve açık)
GAZİANTEP °C, 24°C (Az bulutlu ve açık)
MARDİN °C, 21°C (Az bulutlu ve açık)
SİİRT °C, 23°C (Az bulutlu ve açık)