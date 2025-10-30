Bu havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji sabah ve gece için o bölgeleri tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde yağışlı havaya kısa bir ara veriliyor. Ülke genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Gökyüzü durumuna bakıldığında, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, geri kalan diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.