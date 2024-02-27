Bu ilçeler il oluyor!

Bir ilçenin olabilmesi için 8 kriter bulunuyor. 1999'dan beriyse hiçbir ilçe il olmadı. 8 kriteri sağlayan ilçelerse merak konusu oldu. İşte detaylar...

# nüfus # türkiye
Editör: Yağmur Biçen
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Bu ilçeler il oluyor! - Resim: 1

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olmaya en yakın ilçeler şunlar:

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ADANA - KOZAN: 129.985 NÜFUS

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KAHTA- ADIYAMAN: 120.378 NÜFUS

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